Zukunftslabor ländlicher Raum

Hannover. Der ländliche Raum steht vor großen Herausforderungen. Das muss auch die Politik registrieren, denn sonst geraten ganze Regionen ins Rutschen, meint unser Kommentator.

Die großen Themen der Zukunft werden oft automatisch mit großen Städten verbunden. Zu Unrecht, denn die Mehrheit der Deutschen lebt nicht in den Metropolen, sondern im ländlichen Raum. Und auch hier ändert sich die Welt rasant: Ob Digitalisierung, demografischer Wandel, Mangel an Fach- und Plegekräften, die Veränderung von Landschaft und Landwirtschaft – all dies beeinflusst das Leben auf dem Land unmittelbar. Der ländliche Raum muss sich wandeln, will er lebenswert bleiben. Es braucht neue Arten des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens, neue Wege im Verkehr und der medizinischen Versorgung.

Eigentlich könnte der ländliche Raum ein Reallabor für Innovationen sein, zumal soziale Strukturen oft noch intakt und viele Menschen bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Doch bislang hat die große Politik den ländlichen Raum viel zu selten im Blick. Die Folgen lassen sich in Ostdeutschland besichtigen: Die verbliebenen Menschen vertrauen dem sich zurückziehenden Staat nicht mehr und machen ihr Kreuz bei Protestparteien.

Wer glaubt, Niedersachsens ländliche Räume seien davor auf Dauer gefeit, irrt. Die Menschen wollen wissen, ob es künftig noch einen Arzt gibt, wann es schnelles Internet gibt, wie der Bauer wirtschaftlich überleben kann und wie das Zusammenleben mit dem Wolf künftig aussehen soll.