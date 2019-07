Foto: dpa

Hannover . Zum Start in die Sommerferien müssen Urlauber sich auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen auf zahlreiche Baustellen einrichten. Außer an der Ost-West-Autobahn 2, die derzeit baustellenfrei ist, werde an allen großen Autobahnen im Norden gearbeitet, teilte der ADAC mit.