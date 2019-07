Trainingslager: Hannover 96 reist ohne Torwart Michael Esser

Hannovers Torwart Michael Esser steht zum Trainingsauftakt von Hannover 96 auf dem Trainingsgelände. Foto: Peter Steffen/Archivbild

dpa/lni Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird am Donnerstag ohne seinen letztjährigen Stammtorwart Michael Esser in ein einwöchiges Trainingslager in Österreich reisen. Der 31-Jährige will den Verein nach der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler ohnehin verlassen, jetzt zog er sich nach Angaben des Vereins auch noch eine Gehirnerschütterung zu. Esser zu Hause zu lassen, sei erst einmal eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Trainer Mirko Slomka am Dienstag. Eventuell wird Esser nach Stegersbach nachreisen.