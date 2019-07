Panzerfaust-Attrappe am Straßenrand verwundert Autofahrer MEC öffnen

dpa/lni Becklingen. Die Attrappe einer Panzerfaust an der alten Bundesstraße 3 in Becklingen bei Celle hat für Irritationen gesorgt. Die niederländische Armee habe die Attrappe für einen Wettbewerb aufgestellt, teilte die Bundeswehr am Dienstag mit. Die Streitkräfte übten dabei Aufklärung. Im nahe gelegenen Bergen befindet sich ein Truppenübungsplatz. Nach Angaben der Bundeswehr trainieren die Niederländer regelmäßig dort. Der Fund sei daher nichts Ungewöhnliches.