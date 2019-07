Solidaritätskundgebungen für Sea-Watch-Kapitänin

Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift "#Free Carola" in der Hand. Foto: Federico Gambarini/Archivbild

dpa/lni Braunschweig/Celle. Für die in Italien festgenommene Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete gibt es auch in Niedersachsen Solidaritätsbekundungen. Für den Nachmittag sei eine Mahnwache auf dem Braunschweiger Schlossplatz angemeldet, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag. Zuvor hatte die „Braunschweiger Zeitung“ darüber berichtet. Die 31-jährige Deutsche war am Wochenende mit dem Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren.