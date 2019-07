Werders Trainer Florian Kohfeldt (l) und Davy Klaasen reden mit Schiedsrichter Marco Fritz (r). Foto: Carmen Jaspersen/Archivbild

Bremen. Werder Bremens Rekordeinkauf Davy Klaassen kann den Wechsel von Max Kruse zu Fenerbahce Istanbul im Gegensatz zu vielen Werder-Fans verstehen. „Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn er hiergeblieben wäre. Aber er hat einen guten Club gefunden. Wenn er es da gut macht, ist er dort ein König“, sagte der 26-jährige Niederländer am Dienstag in einer Medienrunde in Bremen.