Bremer CDU kritisiert Koalitionsvertrag als vage

Carsten Meyer Heder, Mitglied der CDU Bremen, sitzt bei der Pressekonferenz der CDU Bremen in einem Saal. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Bremen. Der von SPD, Grünen und Linken vorgestellte Koalitionsvertrag für eine rot-grün-rote Regierung in Bremen ist aus der Sicht der oppositionellen CDU gründlich misslungen. „Wir haben es mit einem haushaltslosen Koalitionsvertrag zu tun. Nichts ist mit Finanzierung hinterlegt“, kritisierte CDU-Chef Carsten Meyer-Heder am Dienstag. Der rund 140-seitige Text bleibe vage. Im Wesentlichen würden Dinge vertagt, von Neuaufbruch fehle jede Spur. Alles, was in dem Vertrag grüne Handschrift trage, wäre auch in einem Jamaika- Bündnis mit CDU und FDP gegangen, sagte Meyer-Heder, der Spitzenkandidat der Christdemokraten bei der Bürgerschaftswahl war.