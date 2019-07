Ein Haushaltsentwurf für die Beamten

Hannover. Die Groko im Land hat ihren Haushaltsentwurf für 2020 vorgelegt. Gewinner sind Niedersachsens Staatsdiener.

Die niedersächsischen Landesbeamten sind die Gewinner dieses Haushaltsentwurfs: Nach 15 Jahren Kampf will die große Koalition ihnen das Weihnachtsgeld wiedergeben. Zwar ist es weit weniger als früher und hat einen anderen Namen, doch als Geste der Wertschätzung reicht es allemal. Auch die Annäherung der verbeamteten A12-Lehrkräfte an die A13-Besoldung ist ein Erfolg für die Betroffenen. Dass SPD und CDU den Weg für beides frei machen, hat jedoch weniger mit Gestaltungswillen als mit wachsendem Druck zu tun: Andere Länder versorgen ihre Staatsdiener besser. Manche haben im Kampf um die Köpfe ihre Lehrkräfte längst auf A13 gehoben. Wenn nun auch in Hannover an einem Beamten-Wohlfühlhaushalt gearbeitet wird, ist dies überfällige Reaktion, keine gestaltende Politik.

Ambitionen strahlt der Haushaltsentwurf der Koalition für 2020 insgesamt nicht aus: Es gibt ein bisschen mehr Geld für Straßen und Natur, für Kultur und Polizei, Soziales und E-Mobilität. Lediglich bei der Forschung in Sachen Wasserstoffforschung geht das Land mit 40 Millionen Euro in die Vollen. Aber auch das nur, weil der Bund in Sachen Wasserstoffstrategie jede Initiative vermissen lässt. Ansonsten kommt die Groko mit viel Geld vielen Forderungen entgegen, ganz erfüllen tut sie wenige. Man kann dies politische Stabilität nennen. Teure Ideenlosigkeit trifft es aber auch.