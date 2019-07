Nordenham. Bei einem schweren Unfall in Nordenham ist am Montagvormittag ein 73-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt worden.

Zu einem schweren Unfall ist es nach Informationen der Polizei am Montagvormittag, kurz nach 11 Uhr an der Ellwürder Straße in Nordenham gekommen. Ein 73-jähriger Nordenhamer befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Richtung B212. An der Kreuzung zur Bundesstraße wollte er laut Polizeibericht trotz roter Ampel die Fahrbahn überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines 49-jährigen Mannes aus dem Landkreis Osterholz, der auf der B212 Richtung Brake unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver in den Gegenverkehr konnte der 49-Jährige den Unfall nicht mehr vermeiden.

Der Radfahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Für den Lastwagenfahrer und mehrere Augenzeugen, die einen Schock erlitten, wurde ein weiterer Rettungswagen angefordert.

Die Unfallstelle wurde vorübergehend von der Polizei abgesperrt.