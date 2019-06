Sulingen. In Sulingen im Landkreis Diepholz hat die Polizei am Sonntagabend im Stadtsee mit Tauchern nach einem vermissten Mann gesucht. Der 30-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Mann war gegen 18.45 Uhr mit einem Kanu auf den Stadtsee in Sulingen gepaddelt und dann gekentert. Wie die Polizei mitteilt, ging der 30-Jährige unter und war für die am Ufer stehenden Passanten nicht mehr zu sehen.

Eine sofort eingeleitete Rettungsaktion mit Feuerwehr und Rettungsdienst blieb zunächst erfolglos. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers brachte keine Klarheit. Taucher der Feuerwehr, die den See nach dem Vermissten absuchten, fanden den 30-Jährigen gegen 20.45 Uhr. Sie konnten ihn bergen und ans Ufer bringen. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Weiterlesen: Warum Baden in Baggerseen so gefährlich ist)

Nähere Einzelheiten und wie es zu dem Unfall kommen konnte, werden jetzt von der Polizei ermittelt.