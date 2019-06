Jugendliche liefern sich in geklautem Auto Verfolgungsfahrt mit Polizei CC-Editor öffnen

Die Polizei hat die Jugendlichen aufgegriffen – auch die beiden, die zunächst flüchten konnten. Symbolfoto: Jörn Martens

Oldenburg. Über mehrere rote Ampeln, Geh- und Radwege sowie einen Feldweg hat in der Nacht zum Sonntag eine Verfolgungsfahrt in Oldenburg geführt, die sich Jugendliche in einem geklauten Auto mit der Polizei geliefert haben.