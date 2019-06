Hannover. Dass die neue Batterieforschungsfabrik nach Münster in Westfalen kommt, sorgt vor allem in Niedersachsen und Baden-Württemberg für Unmut.

Die Autoländer Niedersachsen und Baden-Württemberg haben enttäuscht auf die Vergabe der Bundesmittel für die Batterieforschungsfabrik nach Nordrhein-Westfalen reagiert. "Die Entscheidung ist bedauerlich für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen und für das Team der Technischen Universität Braunschweig, das mit Hochdruck gearbeitet und eine hervorragende Bewerbung abgegeben hat", sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Freitag nach Bekanntgabe der Vergabe.

Niedersachsen hatte Salzgitter als Standort vorgeschlagen. Und dieser ist nach Thümlers Worten auch ideal: "Der vorgeschlagene Standort in der Automobilregion Braunschweig und die international anerkannte Kompetenz der TU wären aus unserer Sicht ideale Voraussetzungen für die Ansiedlung der Forschungsfabrik gewesen", sagte er. In der Region forscht VW bereits an Batterien, zudem ist in Salzgitter eine eigene Fertigung geplant, in die VW mit dem Partner Northvolt 700 Millionen Euro investieren will. Die Landesregierung will im Großraum Braunschweig ein Kompetenzcluster aufbauen, welches von der Forschung und Produktion bis zum Recycling von Batterien im Bereich Helmstedt reicht.

Auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) gab sich enttäuscht und lobte ihren Kandidaten Ulm. „Unsere Voraussetzungen für die Ansiedlung der Forschungsfertigung sind optimal“, erklärte sie am Freitag. Da Ulm an der Grenze zum bayerischen Neu-Ulm liegt, hatte auch der Freistaat die Baden-Württembergs Bewerbung unterstützt.

Auch Schleswig-Holstein reagierte verstimmt: Der von ihnen ins Rennen geschickte Standort Itzehoe bekam anders als Ulm und Salzgitter nicht einmal Teilbereiche der Forschung in Aussicht gestellt.