Laschets Sieg im Batteriewettlauf

Hannover. Münster wird Standort für die vom Bund geförderte Batterieforschungsfabrik. Die Entscheidung ist politisch.

Münster bekommt überraschend die vom Bund geförderte Batterieforschungsfabrik. Damit setzt sich nicht nur das Bundesland der nordrhein-westfälischen CDU-Forschungsministerin Anja Karliczek durch. Auch Karliczeks Wahlkreis Tecklenburger Land kann jubeln: Denn neben dem nahen Münster soll auch der im Wahlkreis liegende frühere Steinkohlestandort Ibbenbüren profitieren.

Der Zuschlag ist vor allem ein politischer Sieg für Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Zwar kann die Uni Münster mit dem Forschungszentrum „Meet“ internationale Expertise vorweisen. Doch andere Regionen haben das auch, und mehr: Im von Niedersachsen vorgeschlagenen Salzgitter will VW sogar eine Batteriefabrik bauen. Und Ulm hat neben einer Batterieforschung auch einen großen Batteriehersteller in der Nähe. Beide Münster-Bewerber liegen somit in Automobilclustern mit starker Forschung und Erfahrungen im Batteriebau.

Doch weder Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil noch sein grüner Südwest-Kollege Winfried Kretschmann konnten sich in Berlin durchsetzen. Armin Laschet ist näher dran an der Bundespolitik und kann sein Land als Vorreiter in Sachen E-Mobilität profilieren. Das zeigte sich schon am vergangenen Montag, als Kretschmann und Weil nicht zum Autogipfel der Kanzlerin eingeladen waren. Laschet schon.