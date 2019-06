Hannover. Die Nutzfahrzeug-Marke von VW treibt den Umbau des Konzerns mit Macht voran. Die Mitarbeiter sollen mitgenommen werden.

VW sieht sich beim autonomen Fahren auf einem guten Weg – und die Politik in der Pflicht. Er gehe davon aus, dass "2025 das erste vollautonome Fahrzeug auf den Straßen von Hannover fahren" werde, sagt der Chef der Unternehmensmarke Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), Thomas Sedran, am Donnerstag bei einem Werksbesuch von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover. Nun sei es an der Politik, allen Anbietern einheitliche Rahmenbedingungen schaffen. Weil gab sich zurückhaltender: Beim autonomen Fahren sei "erst ein Fünftel des Weges" zurückgelegt, betont das VW-Aufsichtsratsmitglied aus der Landesregierung. Zudem müsse auch die Straßenverkehrsordnung für den fahrerlosen Verkehr komplett überarbeitet werden.

VWN ist die für leichte Nutzfahrzeuge zuständige VW-Tochter. Allein am Standort Hannover hat der Bauer des legendären Bulli noch etwa 15 000 Mitarbeiter, weltweit sind es mehr als 24 000. Gleichzeitig bündelt VW bei den Nutzfahrzeugen Kompetenzen in Sachen autonomes Fahren. Gerade erst hat sich die Marke Silja Pieh als VWN-Strategiechefin an Bord geholt – die gleich beim Mutterkonzern das gesamte Geschäftsfeld Mobilität- und Transportservices übernehmen soll.

Mit der Bestellung der 45-jährigen Audi-Managerin wird VWN-Chef Sedran bei VW zum starken Mann in Sachen intelligentes Auto. Und er treibt die Suche nach neuen Geschäftsfeldern voran: So gehört auch der in Hannover und Hamburg gestartete Fahrdienstleister Moia zu VWN. Der Shuttleservice, der dem Konzern vor allem wichtige Daten liefern soll, ist umstritten: Taxifahrer fürchten Konkurrenz durch Autokonzerne und eine Benachteiligung des ländlichen Raums in Sachen Mobilität:

Hunderte automatische Helfer im Werk?

Die Zuordnung autonomes Fahren und leichte Nutzfahrzeuge hat aus Expertensicht durchaus Sinn: Bevor vollautomatische Pkw die Komplexität eines Innenstadtverkehrs beherrschen, braucht es wohl noch Jahre, riesige Datenmengen und Milliarden an Forschungskosten. Schneller Geld verdienen dürfte die Branche mit fahrerlosen Fahrzeugen in weniger komplexen Verkehrssituationen. Autonome Kuriere, Robo-Taxis oder Werks-Lastwagen, die auf einfacheren und vorhersehbaren Routen unterwegs sind, wären da ein erster Schritt zum vollautonomen Auto.

Auch in dem Werk in Hannovers Stadtteil Stöcken wird das sichtbar: Noch kurven nur eine Handvoll autonomer Protoypen durch die Werkshallen, doch binnen drei Jahren sollen hunderte vernetzter autonome Transporter die Arbeiter an den Bändern beliefern.

Anzeige Anzeige

VW im Umbau

Von den derzeit 15000 Beschäftigten dürften in wenigen Jahren nur zwischen 10000 und 11000 übrig bleiben, und die haben dann voraussichtlich mehrheitlich ganz andere Jobs als heute. Denn nicht nur VW, die gesamte Branche ist im Aufruhr: Am Tag des Betriebsbesuchs steigt VW ins Carsharing in Berlin ein – und Ford verkündet den Abbau von 12 000 Arbeitsplätzen in Europa. "Es wird immer noch unterschätzt, in welch tiefgreifenden Veränderungsprozessen sich die Automobilbranche befindet", sagt Weil. Ein solch tiefgreifender Strukturwandel könne allerdings nur im konstruktiven Dialog gelingen, betont Sedran.

Die Mitarbeiter müssten wissen, wohin die Reise geht, mahnt die Betriebsratsvorsitzende Bettina Murkovic. "Transformation gelingt nur mit den Menschen", sagt sie.