Hannovver/Stuttgart. Niedersachsens CDU rebelliert gegen die Pläne von CDU-Bundesagrarministerin Julia Klöckner für ein freiwilliges Tierwohllabel. Jetzt bekommt das Land Unterstützung.

Die agrarpolitischen Sprecher von CDU und CSU in den deutschen Landtagen fordern von der Bundesregierung die Einführung eines verpflichtenden Tierschutzlabels. Die Forderung ist Teil einer "Stuttgarter Resolution", die die Agrarpolitiker am Dienstag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt verabschiedeten. Damit stellen sich die Fachpolitiker zumindest teilweise gegen die CDU-Bundesagrarministerin Julia Klöckner, die ein freiwilliges Label anstrebt. Diese Pläne seien zwar ein "wichtiger erster Schritt", doch müsse man "in einem realistischen Zeithorizont" zu einer Pflichtkennzeichnung kommen, schreiben die Agrarpolitiker.

Damit folgen die anderen Länder einem Vorstoß Niedersachsens. Die rot-schwarze Koalition in Hannover versucht derzeit, über einen Bundesratsantrag eine neue Debatte für die Pflichtkennzeichnung anzustoßen. Entsprechend zufrieden zeigte sich der niedersächsische CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. Man sei dem Ziel, mehr Tierwohl in der Fläche zu verankern, einen "deutlichen Schritt näher gekommen", sagte der CDU-Politiker in Hannover. "Die breite Unterstützung für das verpflichtende Tierwohllabel aus Politik, Landwirtschaft, Verbrauchern und Wirtschaft zeigt, dass die niedersächsische Bundesratsinitiative richtig ist“, ergänzte Toepffer.