Hannover. Die Umsetzung von EU-Vorgaben zum Natur- und Gewässerschutz wird für das Land Niedersachsen in den kommenden Jahren teuer.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) rechnet in den kommenden Jahren mit Milliardenkosten für die Umsetzung von EU-Vorgaben. Das geht aus einer Unterrichtung auf Wunsch des Grünen-Landtagsabgeordneten und Lies-Vorgängers Stefan Wenzel hervor. Grund sind die geplante Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie sowie der EU-Wasserrahmenrichtlinie in den kommenden Jahren. In beiden Feldern steht das Land derzeit noch am Anfang, wird aber von der EU seit Jahren zum Handeln gedrängt..

Bei der FFH-Richtlinie liegt das Land mit der Ausweisung von 385 Gebieten weiterhin weit hinter dem Zeitplan – Niedersachsen drohen Strafzahlungen. Doch mit der Ausweisung von Natura 2000 Schutzgebieten ist es nicht getan. Die Lebensräume sollen auch geschützt werden. Flächen sollen gekauft, gepflegt und entwickelt werden, hinzu kommen Flächenförderungen wie der Erschwernisausgleich. Für die Zeit von 2021 bis 2027 rechnet das Umweltministerium allein dafür mit 640 Millionen Euro – das sind 90 Millionen Euro pro Jahr. In der Mittelfristigen Finanzplanung sind für das Jahr 2021 vom Land allerdings nur etwa 37 Millionen Euro eingeplant.

Noch weit größer dürfte der Bedarf bei der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sein: Die Verbesserung der Wasserqualität macht in großen Teilen des Landes bislang kaum Fortschritte – nach Schätzungen des Ministeriums sind nur zwei Prozent der niedersächsischen Flüsse und Bäche in einem guten ökologischen Zustand. Von 123 Grundwasserkörpern sind 57 in einem schlechten chemischen Zustand. Eine Analyse im Auftrag des Ministeriums stellt fest, dass „die finanziellen, personellen und organisatorischen Umsetzungsvoraussetzungen“ bislang fehlen.

Allein für die Fließgewässersanierung kalkuliert das Gutachten einen Bedarf von 750 Millionen Euro bis 2027. Auch in den anderen Handlungsfeldern werde „ein erheblicher Finanzbedarf“ entstehen, warnt das Gutachten. Geplant sind landesweit bisher Ausgaben von 180 Millionen Euro – vor allem für den Masterplan Ems und den Trinkwasserschutz.

Woher das Geld kommen könnte, ist noch offen. Aus dem bisherigen Haushalt des Ministeriums ist das wohl nicht zu schaffen: Das Umweltressort hat für seine vom Wolf bis zum Wohnungsbau reichenden Aufgaben derzeit ein Jahresbudget von etwa 700 Millionen Euro zur Verfügung. Der Grünen-Abgeordnete Stefan Wenzel sieht das Land in der Pflicht: „Wenn man Strafzahlungen an die EU vermeiden will, brauchen wir jetzt Vorsorge im Haushalt“, sagt Wenzel mit Blick auf die aktuellen Haushaltsberatungen.

Das Ministerium setzt hingegen vor allem auf Brüssel. EU-Mittel seien neben Landesgeld „unentbehrlich“. Umweltminister Olaf Lies hat dabei auch die Töpfe der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) im Blick. Wenn man Landwirte für die Produktion von Lebensmitteln vergüte, könne man dies ja auch für den Erhalt von Natur und Umwelt tun.