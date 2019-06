Bei einem Feuer in einem Tiertransporter auf der Autobahn 31 in Wietmarschen sind Kälber gestorben. Foto: NWM-TV

Wietmarschen. Bei einem Feuer in einem Tiertransporter auf der Autobahn 31 in Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim sind in der Nacht zum Dienstag neun Kälber gestorben.