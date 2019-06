Überfälliger Weckruf in Sachen Krankenhauszukunft

Hannover. Die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen muss reformiert werden. Doch die Groko zeigt wenig Ambitionen.

Diese Krankenhausdiagnose könnte ein überfälliger Weckruf sein: Die Kritik des Gesundheitsmanagers Reinhard Busse am Zustand der niedersächsischen Krankenhauslandschaft schreit nach einer Richtungsentscheidung. Dabei muss die Politik nicht gleich das von Busse propagierte dänische Modell kopieren. Doch sie müsste bereit sein, neue Wege zu gehen.

Danach sieht es nicht aus. Wer geglaubt hatte, dass eine Große Koalition im Land die Kraft für große Entscheidungen hat, sieht sich bislang getäuscht. Zwar gibt das Land Milliarden für Krankenhäuser und Unikliniken, für Digitalisierung und Telemedizin. Doch eine große Idee, wie die medizinische Versorgung in Zukunft aussehen soll, ist nicht erkennbar. Vorschläge soll eine Enquetekommission entwickeln, die diese wohl erst Mitte 2020 vorlegt – zweieinhalb Jahre nach Antritt von Rot-Schwarz. Um diese Zeit soll auch die Pflegekammer auf den Prüfstand.

In Sachen Krankenhäuser bedeutet Große Koalition eher große Angst als große Macht: Viele lokale Abgeordnete fürchten bei sich im Wahlkreis Standortstreitereien wie das Gezerre um das ostfriesische Zentralklinikum. Wer die Krankenhauswelt neu ordnen wollte, müsste von Hannover aus agieren und Streit und Ärger in Kauf nehmen. Doch beides will diese Groko nicht. Und so wird Busses Weckruf wohl leider erstmal verhallen.