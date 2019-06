Schüttorf. Bei einem Brand in Schüttorf am Freitag ist nach ersten Schätzungen ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde aber niemand.

Am Freitagvormittag brannte es laut Polizei in einem Einfamilienhaus an der Pagenstraße. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache gegen 11 Uhr im Kinderzimmer ausgebrochen und hatte sich auf den Flur und einen weiteren Raum ausgebreitet.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte die Flammen. Das komplette Schadensausmaß ist noch nicht in Gänze zu überblicken. Aktuelle Schätzungen gehen von etwa 150.000 Euro Sachschaden aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.