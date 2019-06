Vermisster Einjähriger wird in Hühnerstall gefunden CC-Editor öffnen

Ein am Freitag in Winsen (Aller) im Landkreis Celle vermisster Junge ist in einem Hühnerstall wiedergefunden worden. Symbolfoto: David Ebener

Celle. Ein am Freitag in Winsen (Aller) im Landkreis Celle vermisster Junge ist in einem Hühnerstall wiedergefunden worden.