Osnabrück. Führen Spuren nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten nach Niedersachsen? Bislang gebe es keine Hinweise, sagt LKA-Präsident Friedo de Vries im Interview. Zudem äußert er sich zu rechtsextremen Gefährdern, dem Umgang mit Kindern von IS-Anhängern und der Bedeutung von Familienclans in Niedersachsen.

Herr de Vries, ein Rechtsextremer soll den Kasseler Regierungspräsidenten erschossen haben. Wie ist die Bedrohungslage von rechts in Niedersachsen?

Wir sehen durchaus Bedrohungspotenzial aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Und das nehmen wir natürlich sehr ernst. Wir haben und hatten die rechte Szene landesweit im Blick. In bestimmten Bereichen Niedersachsens gibt es eine Verdichtung von Rechtsextremen, etwa im Grenzgebiet zu Hessen. Deswegen sind wir länderübergreifend im engen Austausch mit den dortigen Sicherheitsbehörden.

Gibt es Spuren, die nach Niedersachsen führen?

Wir gehen selbstverständlich allen Ermittlungsansätzen nach und prüfen mögliche Bezüge sehr genau, haben aktuell allerdings keine Erkenntnisse, die in direktem Zusammenhang mit der Tat stehen. Natürlich wird ebenso geprüft, inwieweit es ein bundesweites rechtsextremistisches Netzwerk gibt, und wie der Verdächtige hier möglicherweise eingebunden ist. Ganz besonders haben wir dabei die Bezüge nach Niedersachsen im Blick und sind im engen Austausch mit dem LKA Hessen.

Radikalisiert sich die rechte Szene in Niedersachsen? Und wie viele Personen stufen die Sicherheitsbehörden als Gefährder ein, von denen eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht?

Nach unseren Erkenntnissen gibt es keine konkrete Gefährdungslage, wonach weitere Taten unmittelbar bevorstehen. Das gilt auch für die Gefährdung von Amtsträgern durch Rechtsextremisten, wobei sich die Situation vor dem Hintergrund der abscheulichen Tat in Kassel sehr dynamisch zeigt und wir die Gefahr einer möglichen weiteren Eskalation der Gewalt permanent aktualisiert bewerten. Die Zahl der Gefährder und relevanten Personen aus dem rechtsextremistischen Spektrum liegt in Niedersachsen bei einer zweistelligen Personenzahl im untersten Bereich.

Welche Rolle spielen soziale Netzwerke für die Szene? Inwieweit fördern sie Radikalisierung?



Die Zahl der Hasspostings im Internet mit rechtem Inhalt nimmt stark zu. Der Diskurs verroht. Wir haben Anlass zur Sorge, dass sich einzelne Personen durch diese Verrohung radikalisieren. Das kann zu Gewalt anstacheln. Zumal bei den Usern durch die selektive Wahrnehmung in ihren Foren der Eindruck entsteht, Hetze und Gewalt seien allgegenwärtig, seien toleriert und gesellschaftlich legitimiert. Wir wissen aus dem Bereich des Islamismus, wie schnell der Radikalisierungsprozess laufen kann: Vom ersten Kontakt bis zur Tat reichen manchmal Wochen oder Monate, wo jemand früher jahrelang einer Szene angehört hat, bevor Gedanken und Ideen in strafbares Verhalten umgesetzt wurden.

In Irak und Syrien sitzen Deutsche samt Kindern fest, die sich dem IS angeschlossen hatten. Sind die deutschen Behörden auf die Rückkehr dieser Personen vorbereitet?

Ja, wir sind auf die Rückkehrer vorbereitet. Wir werden alles dafür tun, eine Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen. Gegen einen Teil der Personen liegen Haftbefehle vor. Sie würden also festgenommen, sobald sie nach Deutschland einreisen.

Und die Kinder?

Bei den Kindern sehe ich dringenden Handlungsbedarf: Wir müssen die Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern zurück nach Deutschland kommen, psychologisch begutachten lassen. Wie radikalisiert sind sie? Welche Traumata bringen sie mit aus dem Kriegsgebiet? Sie einfach so in den Kindergarten oder die Schule zu schicken, halte ich für hochkritisch. Zumal es naiv wäre zu glauben, dass sich die Eltern grundsätzlich von der IS-Ideologie losgesagt hätten. Die Niederlande haben sich entsprechend aufgestellt mit spezialisierten Psychologen. So etwas braucht Deutschland auch. Die Kinder müssen nach Rückkehr standardisiert begutachtet werden.

Familienclans halten die Behörden auf Trapp. Es macht den Eindruck, als wollte der Staat verlorenes Terrain zurückerobern. Wie mächtig sind die Clans in Niedersachsen?

Die Clans haben nur so viel Macht, wie ihnen die Gesellschaft zuschreibt. Das machtvolle Auftreten gehört für die Angehörigen dazu, im realen wie im digitalen Leben. Wir sind in der Lage, darauf zu reagieren. Es herrscht Konsens zwischen Polizei und Behörden, dass wir das übergriffige Verhalten nicht hinnehmen und entsprechend reagieren. Wir führen Informationen, die jeder für sich hat, zusammen: Was weiß die Polizei? Was die Sozialbehörde, die Schule und so weiter. Diese Infos nutzen wir, um früher einzuschreiten.

Das heißt?

Wir zeigen auf: Ordnungsverstöße werden nicht hingenommen. Das fängt beispielsweise beim Parken in der zweiten Reihe an. Es hat sich vielleicht in manchen Regionen ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Clans breitgemacht, sowohl bei der Bevölkerung als auch bei einzelnen Behörden. Dieses Gefühl wollen wir durchbrechen, insbesondere durch Präsenz.

Also muss jedes Mal eine Hundertschaft ausrücken, wenn ein Clan-Mitglied falsch parkt? Häufig kam es doch in der Vergangenheit zu Tumulten, wenn sich die Polizei den Clans in den Weg gestellt hat.



Wir nennen das in der Polizeisprache Einsatzlagen. Unsere Statistik zeigt, dass die Anzahl solcher Einsatzlagen im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, darauf deuten erste Auswertungen hin. Das können wir durchaus als Erfolg unserer Strategie werten: keine Toleranz gegenüber Grenzüberschreitungen.

Die Clans akzeptieren unsere Regeln aber nicht, in zweiter oder dritter Generation wachsen Kinder unter diesen Bedingungen auf, es wird untereinander geheiratet. Wie sollen die Behörden hier einwirken können?

Ich warne davor, alle Angehörigen einer Familie pauschal in Sippenhaft zu nehmen. Nur ein Teil der Mitglieder geht kriminellen Machenschaften nach. Der andere Teil verhält sich durchaus gesetzestreu und geht geregelter Arbeit nach. Das gilt besonders für die Frauen. Die Behörden müssen sich fragen, wie wir diesen Personen helfen können, die Clanstruktur zu verlassen. Auch die Kinder in den kriminellen Familien müssen wir besser erreichen. Dieses Thema wird uns noch über viele Jahre hinweg beschäftigen.

Im Bereich des Rechtsextremismus gibt es Aussteigerprogramme. Bräuchte es so etwas für Familienclans?

Wir überprüfen derzeit, ob Aussteigerprogramme für Clan-Angehörige Sinn machen. Aus einer bestimmten Szene ist es natürlich deutlich leichter auszusteigen als aus einer Familie.