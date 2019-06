Hannover. In der bisher sehr stabilen niedersächsischen Landesregierung zeichnet sich der erste hochrangige Personalwechsel ab. Das hat auch mit der wachsenden Nervosität in den Groko-Parteien zu tun.

Niedersachsens Agrar-Staatssekretär Rainer Beckedorf steht offenbar vor der Ablösung: In Kreisen der rot-schwarzen Landesregierung wird vielerorts über ein bevorstehendes Aus für den 58-Jährigen gesprochen, Dementis gibt es nicht. Dem ranghöchsten Beamten von Agrarminister Barbara Otte-Kinast (CDU) werden zahlreiche Fehler, Abstimmungsprobleme mit anderen Häusern und einsame Personalentscheidungen vorgeworfen. Unter anderem wird dem Staatssekretär die Schuld für den öffentlichen Streit zwischen Umwelt- und Agrarressort über die Waldschnepfenjagd auf den Ostfriesischen Inseln zugeschoben.

Um die Ruhebezüge für mindestens zwei Jahre Amtszeit zu sichern, soll die Ablösung demnach erst im Spätherbst erfolgen. Als möglicher Nachfolger wird der Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft der Landwirtschaftskammer in Oldenburg, Stefan Ortmann, gehandelt. Ein erfahrener Vertreter der Branche wäre auch ein Signal in die Ernährungswirtschaft, denn auch dort hatte das Vertrauen zuletzt gelitten: Nach Informationen unserer Redaktion hatte ein Tierhalterverband erst vor wenigen Wochen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) um Ablösung des Beamten gebeten.

Immer wieder Kritik am Spitzenbeamten

Die Beförderung des vorherigen Abteilungsleiters zur rechten Hand der neuen Ministerin hatte bereits 2017 für interne Kritik gesorgt, die seitdem nicht abgerissen ist. Sowohl innerhalb des Agrarministeriums als auch bei SPD-Ressorts mit vielen Schnittstellen hagelt es Kritik. Auch der Holperstart von Otte-Kinast wurde unter anderem dem Spitzenbeamten angelastet.

Dass Beckedorfs Zeit nun offenbar abläuft, hat auch mit den neuen Debatten in Sachen Agrar- und Verbraucherschutz zu tun. Unter dem Eindruck der Grünen-Wahlerfolge auch in Niedersachsen wollen sowohl SPD als auch die CDU ihr Profil in Sachen Tier- und Verbraucherschutz schärfen. Ob Tierwohllabel, Schlachthöfe, Tiertransporte oder Grundwasserschutz – beide Parteien haben das Otte-Kinast-Ressort als Themenlieferant entdeckt. Otte-Kinast selbst will das Thema Verbraucherschutz und Lebensmittelwertschätzung schärfen, um für die CDU junge und urbane Wählerschichten zu erreichen. Einen solchen Umbau traut die Ministerin Beckedorf offenbar nicht zu.