Hannover. Man kann wohl von einem Urgestein sprechen: Der Dörpener Bernd Busemann sitzt seit Freitag genau ein Vierteljahrhundert im Landtag.

Der Dörpener Politiker Bernd Busemann sitzt seit Freitag seit einem Vierteljahrhundert im niedersächsischen Landtag. Zu diesem Anlass würdigte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) zum Beginn der Plenarsitzung in Hannover ihren heutigen Stellvertreter. Das sechsmalige Erringen des Direktmandats des Wahlkreises Papenburg sei der "beste Beweis" für das erfolgreiche Wirken Busemanns, sagte Andretta.

Der Rechtsanwalt und Notar Busemann war am 21. Juni 1994 in den niedersächsischen Landtag eingerückt. Von 2003 bis 2008 war der Politiker Kultus-, von 2008 bis 2013 Justizminister des Landes. Von 2013 bis 2017 war Busemann Landtagspräsident. In diese Zeit fiel auch die aufwändige Sanierung des Landtagsgebäudes am Leineufer. Diesen habe Busemann mit "Nerven, Umsicht" und "emsländischer Hartnäckigkeit" bewältigt.