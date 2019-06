Hannover. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Osnabrück hat damit gedroht, sich in Berlin in die Luft zu sprengen. Aus Gründen der Gefahrenabwehr sitzt der aus dem Libanon stammende Mann jetzt im Gefängnis. Die Behörden prüfen, wie ernsthaft die Drohung war. Klar ist: Der abgelehnte Asylbewerber ist in der Vergangenheit immer wieder durch Gewaltdelikte aufgefallen – aber nicht im Zusammenhang mit Islamismus.

