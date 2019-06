Großenkneten-Ahlhorn. Ein Haus in Ahlhorn (Gemeinde Großenkneten) im Landkreis Oldenburg ist in der Nacht zu Donnerstag abgebrannt.

Während eines schweren Gewitters ist am Mittwoch, 19. Juni 2019, 21:55 Uhr, ein Einfamilienhaus am Feldmühlenweg in Ahlhorn in Brand geraten. Anwohner der Straße hörten einen lauten Knall und sahen daraufhin Flammen aus dem Dach schlagen. Sofort wurde der Notruf der Feuerwehr gewählt. Trotz der schnell eingetroffenen Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlhorn, Sage, Großenkneten und Cloppenburg sowie der SEG der Johanniter Ahlhorn brannte das Haus vollständig aus. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf 120.000 Euro geschätzt. Da das Haus umfangreich saniert wird, war der Rohbau unbewohnt. Verletzt wurde niemand. 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren, der Johanniter aus Ahlhorn und zweier Mitarbeiter eines Strombetreibers waren bis 3 Uhr im Einsatz. Bis in die Morgenstunden dauerte es, um alle Glutnester abzulöschen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, als Brandursache wird ein Blitzeinschlag vermutet. Die Ermittlungen laufen.