Hannover. Niedersachsens AfD-Chefin sieht die chronisch zerstrittene Partei trotz abgesagtem Parteitag auf einem guten Weg. Ärger hat die Partei mit Facebook.

Frau Guth, die AfD beklagt sich über gesperrte Beiträge und nicht geschaltete Anzeigen bei Facebook im Vorfeld der Europawahl. Was hat es damit auf sich?

Viele unserer Beiträge waren einfach nicht mehr bewerbbar. Dabei geht es zu 100 Prozent um Posts, die allen Standards entsprechen und nicht angreifbar waren. Wenn Facebook einfach sagt, eine AfD-Seite darf bei uns nicht mehr werben, hat das schon Geschmäckle.

Ist das Thema mit der Wahl erledigt?

Nein, wir sehen es jetzt auch im Zuge unserer „Weil, es reicht!“-Kampagne, dass Beiträge blockiert und gelöscht werden. Das ist schon erschreckend. Und für uns ein Problem, da unsere Kommunikationsfähigkeit immer weiter eingeschränkt wird.

Mit der Kampagne „Weil, es reicht!“ prangern Sie soziale Ungerechtigkeiten an. Es geht um Menschen, die sich angeblich ihre Miete nicht mehr leisten können oder mit mehreren Jobs nicht mehr über die Runden kommen. Ist bei solchen bundesweiten Themen ein Ministerpräsident der richtige Adressat?

Weil ist hier der erste Mann im Staat und deshalb verantwortlich, wie es in seinem Bundesland läuft. Und bei der Wohnungsnot in Niedersachsen ist ebenso wie bei der Pflegekammer klar die Landesregierung gefordert. Und bei Bundesthemen müsste das Land Druck aufbauen.

Wenn es Ihrer Ansicht nach im Land nicht läuft, warum hat die AfD in Niedersachsen nur magere 7,9 Prozent geholt?

Was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Die AfD sieht sich doch als Partei der Unzufriedenen und Alternative zu den Etablierten.

Die großen Sieger waren dank Greta- und Klimahysterie die Grünen. Die anderen haben schon deutlich verloren.

Aber sie haben nicht profitiert.

Weil die Medien vor der Wahl berichtet haben, dass wir einen Dexit wollen. Damit wurden in der Bevölkerung Ängste erzeugt, dass wir als erstes mit Deutschland aus der EU aussteigen wollen. Dabei steht in unserem Programm ganz klar, dass das nur die letzte Möglichkeit wäre, wenn die EU nicht reformierbar ist.

Vielleicht liegt es ja auch daran, dass von den 2014 gewählten sieben AfD-Abgeordneten im EU-Parlament nach Spaltungen nur noch einer über geblieben ist.

Das war das Schicksal einer damals noch sehr jungen Partei.

Eine gewisse Streitlust kann man insbesondere den Niedersachsen weiterhin unterstellen.

Bei uns hat sich vieles beruhigt. Natürlich flackern noch immer Konflikte auf. Aber das kommt von einigen wenigen, die sich mit den Gegebenheiten nicht arrangieren wollen. Die sind leider sehr laut. Aber das betrifft nicht die große Masse der Mitglieder. Diese wollen Ruhe und vernünftige politische Arbeit.

Die wollen aber auch wahrscheinlich keinen kurzfristig abgesagten Parteitag wie Anfang Mai in Seevetal?

Nein.

Wie konnte Ihnen das passieren?

Das ist dumm gelaufen. Wir sind bestimmt zu blauäugig an diese Sache herangegangen, auch wenn drei Juristen bei uns einer Meinung waren, dass wir im Recht sind. Aber die Gemeinde Seevetal war eben erfolgreich mit dem Versuch, uns die Halle vorzuenthalten.

Die Gemeinde sagt, dass Sie den Vertrag nicht unterschreiben wollten.

Weil immer neue Auflagen hinzukamen. Für mich ist als bürgerlichen Menschen sind diese Zustände schon unerträglich. Jede andere Partei kann eine Halle buchen, ohne dass alle zwei Tage neue Vorgaben zum Sicherheitsdienst, zum Abgittern etc. kommen. In was für einem Land leben wir, dass eine Landtagspartei eine Halle nicht buchen kann?

Vielleicht war es auch nicht so schlau, diesen Parteitag direkt vor den Toren der Antifa-Hochburg Hamburgs zu planen.

Dann dürfte der Landesverband Hamburg ja nie einen Parteitag abhalten. Da ist doch etwas nicht mehr richtig im Land, wenn eine demokratisch gewählte Partei keine Versammlung abhalten kann, weil Chaoten und Störer Dinge und Personen angreifen könnten.

Jetzt soll der Parteitag Ende Juni in Hannover nachgeholt werden. Im Mittelpunkt steht der Wirtschaftsprüferbericht über den Umgang des früheren Parteichefs Armin Paul Hampel mit Parteigeldern. Hätten Sie das nicht verschieben können, um keine alten Wunden aufzureißen?

Wir wollten diesen Bericht nicht. Er ist auf Betreiben von Paul Hampel und seinen Unterstützern beim letzten Parteitag in Oldenburg beschlossen worden.

Erwarten Sie, dass Herr Hampel nach den Vorwürfen gegen ihn Rehabilitation erfährt?

Lassen wir uns überraschen. Die abschließende Version des Berichts ist noch nicht fertig, weil Herr Hampel immer noch Gelegenheit hat, gewisse Dinge zu entkräften, wenn er nicht weiterhin die Zuarbeit verweigert.

Ihr Vorgänger stellt als Bundestagsabgeordneter zusammen mit Jens Kestner in Pressemitteilungen immer wieder klar, dass ihm vieles in der Landespolitik und bei der Niedersachsen-AfD nicht gefällt.

Wir haben in der Landtagsfraktion die Regel, dass Fachpolitiker Fachthemen bearbeiten. Es ist schon ein stückweit vermessen, wenn Leute meinen, durch ihre Wahl zum höheren Wesen zu werden, welches zu jedem Thema irgendwas sagen kann. Wenn der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion den Rücktritt der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin fordert, wird es irgendwann albern.

Wie bewerten Sie die Arbeit Ihrer Landtagsfraktion?

Ich glaube, wir müssen uns mit unserer ordentlichen Arbeit nicht verstecken. Es wäre nur schön, wenn diese öfter in den Medien vorkäme.

Richtig viel können Sie aber auch nicht vorweisen: Alle anderen Fraktionen schneiden Sie.

Wenn wir fordern, dass nach Dienstag Mittwoch kommt, würden wahrscheinlich alle anderen Abgeordneten dagegen stimmen, nur weil wir es beantragt habe. Dass grundsätzlich alles abgelehnt wird, was von uns kommt, ist schon kindisch und frisst einen auch an. Wir halten es nicht so. Was wir für vernünftig finden, dem stimmen wir zu. Egal, von wem es kommt.

Sie haben Grünen und FDP Unterstützung bei einer Normenkontrollklage gegen das Polizeigesetz angeboten. Haben Sie schon Rückmeldung?

(Lacht) Natürlich nicht. Das ist aber ein Beleg politischer Unehrlichkeit. Wenn ich ein Gesetz für verfassungswidrig halte, was alle drei Parteien tun, könnten wir das mit unseren gemeinsamen Stimmen juristisch überprüfen lassen. Damit würden weder Grüne noch FDP behaupten, dass sie uns toll finden. Stattdessen müssen die Niedersachsen mit einem wohl verfassungswidrigen Gesetz leben. Das geht voll am Bürger vorbei.

Die AfD hat zwischenzeitlich im Innenausschuss für das Polizeigesetz gestimmt.

Ja, der Kollege Ahrens war mit den meisten Inhalten einverstanden. Unsere Juristen haben aber danach klar gestellt, dass das Gesetz wohl mit der Verfassung kollidiert. So kam unterschiedliches Abstimmungsverhalten zustande.