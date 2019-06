Hannover. Die Große Koalition in Niedersachsen drängt im Bund auf die Einführung eines verpflichtenden Tierwohllabels. SPD und CDU loben sich für den Vorstoß – die Opposition kritisiert.

SPD und CDU in Niedersachsen halten trotz Gegenwinds aus dem Bundeslandwirtschaftsministeriums an ihrem Vorstoß für ein verpflichtendes Tierwohllabel fest. Die Landesregierung hat am Dienstag eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht und sich damit klar gegen Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU), die eine freiwillige Regelung anstrebt. Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) verteidigte die Landesinitiative – und griff Klöckner an. So habe sich Niedersachsen in Berlin immer wieder für ein Pflichtlabel ausgesprochen. "Leider sind all die Einwände und Einlassungen hierzu an der Bundesministerin völlig abgeperlt", sagte Otte-Kinast am Mittwoch im Landtag in Hannover.

SPD lobt Koalitionspartner CDU

Die SPD gab Otte-Kinast volle Rückendeckung. "Ich bin richtig stolz auf unsere Agrarministerin", schwärmte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wiard Siebels. Wer das Agrarland Niedersachsen voranbringen wolle, müsse die Fronten zwischen Verbrauchern und Landwirten auflösen, sagte er. "Und die CDU hat das verstanden", lobte der SPD-Politiker den Koalitionspartner und sprach von einem "weiteren Meilenstein" für Niedersachsen. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hatte zuvor darauf verwiesen, dass es einen breiten Konsens von Erzeugern und Käufern zugunsten von mehr Tierschutz gebe. "Wenn sich Verbraucher und Landwirtschaft einig sind, darf Politik nicht bremsen".

Dreierlei Kritik aus der Opposition

Die drei Oppositionsfraktionen kritisierten den Vorstoß aus verschiedenen Gründen: Den Grünen geht das Label nicht weit genug. "Bitte wagen Sie den großen Wurf", forderte die Abgeordnete Miriam Staudte von der Groko. Ein Label müsse nicht nur für alle Fleischerzeugnisse, sondern für alle tierischen Produkte gelten. Die FDP warf der CDU eine Kehrtwende vor: "Früher standen Sie an der Seite der Bauern. Sie haben die Fronten gewechselt und stehen an der Seite des Populismus", sagte der Abgeordnete Hermann Grupe. Die Politik müsse sicherstellen, dass nicht nur neue Standards gesetzt würden, sondern das Geld auch bei den Landwirten ankommen. Die AfD warf der Politik in einem Rundumschlag generell die Schuld an den Zuständen in der Tierproduktion vor. Die Politik habe zugelassen, dass weite Teile der Bevölkerung verarmt seien, sagte Fraktionschefin Dana Guth. "Wen wundert es da, dass Lebensmittel billig sein müssen?". "Die Verantwortlichen sitzen in Hannover, Berlin und Brüssel" sagte Guth.