Hannover. Niedersachsens Beamte erhalten rückwirkend eine Solderhöhung. Während die Koalition sich dafür lobt, üben Opposition und Gewerkschaften heftige Kritik.

Niedersachsens Beamte bekommen mehr Geld: Der Landtag in Hannover beschloss am Dienstag eine zum rückwirkende Solderhöhung. Die etwa 230 000 aktiven und pensionierten Staatsdiener sollen zum 1. März 3,16 Prozent mehr Geld erhalten, insgesamt sollen die Bezüge in drei Jahren um etwa 7,8 Prozent steigen. Damit will das Land die Tarifsteigerung der Angestellten im öffentlichen Dienst nachvollziehen.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sprach von einer "großen Herausforderung" für die Landeskasse. In den kommenden Jahren koste der Anstieg das Land etwa eine Milliarde Euro. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU lobten die Gehaltssteigerung als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die Beamten, zudem stellten sie weitere Verbesserungen in Aussicht: Der SPD-Abgeordnete Alptekin Kirci kündigte eine "schrittweise Rückkehr zur Sonderzahlung" an. Dabei geht es um einen Nachfolger für das 2005 abgeschaffte Weihnachtsgeld. Eike Holsten von der CDU erklärte, die Koalition arbeite an einer "Offensive für den öffentlichen Dienst". Dabei gehe es um ein ganzes Paket von Leistungen wie Gesundheitsmanagement oder Schulungen, die den Staatsdienst attraktiver machen soll.

FDP: "Schlechte-Besoldungs-Gesetz"

Scharfe Kritik an der Anpassung kam von Grünen und FDP: Grünen-Fraktionschefin Anja Piel drängte erneut auf die Wiedereinführung des 2005 abgeschafften Weihnachtsgelds für Beamte. Insbesondere in den unteren Soldgruppen brauche es ein "besseres Niveau". Der FDP-Abgeordnete Christian Grascha sprach von einem "Schlechte-Besoldungs-Gesetz". Kritik übten beide Parteien vor allem daran, dass die Erhöhung nicht rückwirkend zum 1. Januar, sondern erst zum 1. März greift. Auch seien 3,16 Prozent im ersten Jahr zu wenig. Zudem sei die Besoldung in Niedersachsen "offenbar gesetzwidrig", kritisierte Grascha. "Alle Register der Geringschätzung werden gezogen", sagte der FDP-Politiker und sprach von einer "Politik zum Fremdschämen". Der AfD-Politiker Peer Lilienthal relativierte den Eindruck, die Höhe der Beamtenbezüge in Niedersachsen führe zu Abwanderung und Fachkräftemangel. Insbesondere bei der Polizei gebe es offenbar genug Anwärter. "Es scheint ausreichend Bewerber zu geben und die scheinen auch qualifiziert zu sein", sagte er.

Kritik von Gewerkschaften

Kritik kam von Gewerkschaftsseite: In einem Brandbrief hatte der Landeschef des Beamtenbundes (NBB) Martin Kalt bereits eine "verfassungsmäßige Besoldung" gefordert. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das im Herbst 2018 eine teils verfassungswidrige Besoldung im Land festgestellt hatte. Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Dietmar Schilff, äußerte sich "entsetzt". „Mit der Übernahme des Ergebnisses zum März statt zeitgleich zum Januar wie für den Tarifbereich sind die Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen zum dritten Mal unter einer SPD-geführten Landesregierung von der zeit- und somit inhaltsgleichen Erhöhung abgekoppelt“, sagte Schilff. Nach NBB-Berechnungen liegt Niedersachsen bei der Beamtenbesoldung im Ländervergleich auf dem drittletzten Platz.