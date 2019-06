Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der Junge an der Unfallstelle. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Bei einem Unfall in einem Waldpädagogikzentrum in der Nähe Schwafördens im Landkreis Diepholz ist ein zehnjähriger Junge am Dienstag tödlich verunglückt.