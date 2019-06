Osnabrück. Dank Rauschgiftspürhund Raptor hat der Osnabrücker Zoll an der A30 bei Bad Bentheim Drogen im Wert von mehr als 86.000 Euro sichergestellt.

1.200 Gramm Kokain im Wert von rund 86.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Nachmittag des 17. Juni 2019 bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A 30 in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Auto.

Nervöser Reisender

Dessen Fahrer gab an, für zwei Tage bei Verwandten in Den Haag gewesen zu sein. Da der Reisende sehr nervös wirkte, entschlossen sich die Zöllner zu einer Intensivkontrolle des Autos. Hierbei kam auch Spürhund Raptor zum Einsatz. Das Tier zeigte auffallend starkes Interesse am Fahrzeugheck. Dort fanden die Ermittler zwischen Stoßstange und Kofferraumabschlussblech ein schwarzes Folienpaket, das in Dachdeckerblei eingewickelt war. Beim Öffnen dieses Paketes kamen 1.200 Gramm Kokain zum Vorschein.

Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der 59-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.