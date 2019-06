Hannover. Die Debatte um einen Besoldungsbonus für Beamte hat in der CDU zum Streit zwischen Fraktion und Finanzminister Hilbers geführt. Unterdessen werden neue Modelle diskutiert.

In der Diskussion um die Einführung eines Weihnachtsgelds für Beamte ist es bei der CDU-Fraktionsklausur in Verden am 4. Juni zwischen der Partei-Spitze und CDU-Finanzminister Reinhold Hilbers zum Krach gekommen. Teilnehmer berichten übereinstimmend von einer lautstarken Sitzung hinter verschlossenen Türen.

Anlass waren zwei Modellrechnungen des Ministeriums für eine Weihnachtsgeldeinführung, welche unserer Redaktion vorliegen. So hatte das Finanzressort einen Vorschlag von CDU-Landeschef Bernd Althusmann durchgerechnet, demzufolge aktive Beamte 300 Euro Jahresbonus, Pensionäre 200 Euro und einen um 50 Euro erhöhten Kinderzuschlag erhalten sollten.

Der Vorschlag summiert sich demnach auf etwa 66 Millionen Euro. Zudem hatte das Ministerium nach Vorgabe aus der Staatskanzlei von SPD-Regierungschef Stephan Weil ein zweites Modell durchgerechnet, wonach 150 Millionen Euro an Beamte und Pensionäre verteilt werden könnten. Demnach bekäme jeder Beamte einen Sonderbonus in Höhe von 756 Euro.

Frostiger Abend im heißen Saal

Pikant: Obwohl die Berechnungen bereits Ende Mai der Staatskanzlei vorlagen, war die CDU-Spitze zur Klausurtagung Anfang Juni im Niedersachsenhof offiziell nicht informiert. Parteichef Bernd Althusmann und Fraktionschef Dirk Toepffer hatten sich das Papier offenbar über die Regierungszentrale besorgt – und waren entsprechend sauer. „Du wirst von unserer Partei getragen, vergiss das nicht“, herrschte Toepffer Hilbers unter Applaus der Fraktion hinter den vorsorglich verschlossenen Fenstern im sommerheißen Sitzungssaal an. Anschließend beschloss die Fraktion ihren Weihnachtsgeldentwurf und stellte ihn am nächsten Tag der Presse vor. Der als gesellig geplante Dienstagabend verlief frostig – die an einem Tisch platzierten Toepffer und Hilbers wechselten kaum ein Wort.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Fraktion vom CDU-Ministerium, welches sich oft als überparteilicher Finanzwächter versteht, übergangen fühlt: Im Frühjahr war Fraktionschef Toepffer erst im Koalitionsausschuss über Höhe und Verwendung des milliardenschweren Haushaltsüberschusses informiert worden, während die SPD längst im Bilde war. „Es kann nicht sein, dass die SPD in der Koalition fürs Geldausgeben zuständig ist und wir auf der Kasse sitzen müssen“, fasste ein Fraktionsmitglied den Frust unter den Abgeordneten zusammen. Inzwischen seien die Irritationen ausgeräumt, heißt es aus CDU-Kreisen: Das Verhältnis zwischen Toepffer, Hilbers und Althusmann sei wieder gut.

FDP will dreimal 20 Euro mehr pro Monat

Unterdessen geht die Debatte um Solderhöhungen für die etwa 150 000 Beamten im Land weiter: Neben der CDU und den Grünen hat auch die FDP einen Vorschlag eingebracht, der am Dienstag im Landtag debattiert werden soll: Die Liberalen lehnen ein dreizehntes Gehalt ab, sondern fordern stattdessen, dass der Monatssold in allen Besoldungsgruppen zusätzlich zu den Tariferhöhungen drei Jahre hintereinander um jeweils 20 Euro erhöht werden soll. Auf diese Weise würde jeder Beamte am Ende im Jahr 720 Euro zusätzlich erhalten. Mit einer solchen Regelung würden nicht nur die unteren Besoldungsgruppen auf einen verfassungsrechtlich unbedenklichen Abstand zur Grundsicherung gehen, auch das Abstandsgebot zwischen den Besoldungsstufen bliebe gewahrt, sagte FDP-Innenexperte Marco Genthe am Montag in Hannover. Die Kosten beziffert die FDP auf 100,5 Millionen Euro.

Nach Angaben des Beamtenbunds liegt Niedersachsen bei der Besoldung im Bundesländervergleich weit hinten, lediglich das Saarland und Berlin bezahlen Genthe zufolge ihre Staatsdiener schlechter. Mit dem jetzigen Vorstoß würde das Land von Platz 14 auf Platz 9 im Länderranking steigen, rechnet die FDP vor.