Gasleitung explodiert in Nordhorn vor einem Wohnhaus CC-Editor öffnen

In Nordhorn ist es am Montagmorgen vor einem Wohnhaus an der Monikastraße zur Explosion einer Gasleitung gekommen. Foto: Michael Gründel

Nordhorn. In Nordhorn ist es am Montagmorgen vor einem Wohnhaus an der Monikastraße zur Explosion einer Gasleitung gekommen.