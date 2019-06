Hannover. Die Schlesier pflegen Kultur und Tradition. Mehr denn je rücken die Vertriebenen aber die Bedeutung von guten Beziehungen zwischen Deutschland und Polen in den Mittelpunkt.

Beim Deutschlandtreffen der Schlesier hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) den Einsatz der Vertriebenen für die deutsch-polnischen Beziehungen gelobt. „Schlesien verbindet die heute dort wohnende Bevölkerung mit den deutschen Heimatvertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten, sowie deren Nachfahren", sagte Pistorius am Sonntag in Hannover. „Durch Gespräche mit Verbänden, Politikern und den Menschen vor Ort wird bis heute ein wichtiger Beitrag zur Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen geleistet."

Ein weiterer Ausbau der grenzüberschreitenden Aktivitäten ist ein Anliegen der Landsmannschaft Schlesien, die alle zwei Jahre ein deutschlandweites Treffen in Hannover organisiert. Dabei geht es auch um Traditionspflege mit Kultur- und Musikaufführungen. Antipolnische Töne auf dem Treffen, die in früheren Jahren für Streit sorgten, gehören der Vergangenheit an. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten rund 700 000 aus Schlesien vertriebene Deutsche in Niedersachsen eine neue Heimat gefunden - mehr als in allen anderen Regionen der Bundesrepublik. Niedersachsen wurde daher bereits kurz nach dem Krieg das Patenland der Schlesier.

Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Schlesien, Stephan Rauhut, rief die Bundesregierung dazu auf, in Polen auf die Förderung der deutschen Volksgruppe dort zu pochen. Es fehlten Kindergärten und Grundschulen, in denen muttersprachlicher Deutschunterricht erteilt werde. Außerdem müssten die Bahnverbindungen von Deutschland nach Polen dringend verbessert werden. „Die Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen durch uns und mit uns wird allen nutzen", betonte Rauhut. „Mehr wirtschaftlicher Austausch baut Vorurteile ab, schafft Arbeitsplätze beiderseits der Grenze, hilft das kulturelle Erbe zu erhalten und wird dauerhaft dazu beitragen, den Frieden in Europa zu sichern."