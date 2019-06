Hannover. Niedersachsens Groko fordert ein verbindliches Tierwohllabel für Deutschland. Es ist nicht das Einzige, womit sich die Landesregierung von Bundesagrarministerin Klöckner distanziert.

Niedersachsens rot-schwarze Koalition will ein bundesweit verpflichtendes Tierwohllabel einführen. Eine entsprechende Bundesratsinitiative stehe kurz vor der Fertigstellung, bestätigte eine Sprecherin von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag in Hannover. Möglicherweise geht der Vorstoß noch Ende Juni – also vor der Sommerpause – nach Berlin. Demnach sollen Fleischprodukte ähnlich wie heute schon Eier mit den Tierwohlstandard ausgezeichnet werden. Davon erhofft sich die Landespolitik bessere Haltungsbedingungen – und auch höhere Preise für die Landwirte.

Niedersachsen hat „die Faxen dicke“

Mit dem Vorstoß stellt sich Niedersachsen gegen Bundesagrarminister Julia Klöckner (CDU), die lediglich ein freiwilliges Tierwohllabel einführen will, welches Kritiker für wirkungslos halten. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass alle Konzepte, die ausschließlich auf freiwilliger Mithilfe der Agrarindustrie basieren, nicht fruchten und nur immer weiter vertagt werden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Wiard Siebels. Mit der Kritik zielt Siebels auch auf das weiter erlaubte Töten männlicher Küken. Man habe in der Agrarpolitik langsam „die Faxen dicke“, sagte Siebels. Es gebe keinen Grund, sich immer weiter zu hangeln.

Auch CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer sieht in dem Vorstoß nur die Umsetzung des Willens von Verbrauchern und auch Landwirten durch die Politik. „Wir wollen da forsch vorangehen“, sagte Toepffer. Die Berliner dürfe man „ruhig ein bisschen treiben“. Das kann man nicht nur als niedersächsische Kritik an Klöckner verstehen, es ist ausdrücklich als solche gemeint: „Die Anregungen, die wir in den vergangenen Monaten sehr oft gegenüber Berlin gemacht haben, sind nicht berücksichtigt worden. Deshalb starten wir jetzt die Bundesratsinitiative“, klagte die Ministeriumssprecherin.

Land fühlt sich übergangen



Das Thema ist kein Einzelfall: Seit Monaten hängt der Haussegen zwischen den Agrariern in Hannover und Berlin schief, selbst die Landes-CDU geht mit der rheinland-pfälzischen Parteifreundin hart ins Gericht. Selbst Lob fällt mittlerweile vergiftet aus: Klöckner habe halt ein großes Ministerium, entschuldigte Toepffer am Freitag die aus seiner Sicht nicht nur positive Bilanz.

Ärger gibt es vor allem bei der Düngepolitik: Die Landesregierung im Agrar- und Düngeland Nummer 1 erfuhr aus den Medien, welchen Vorschlag zur Reform der Düngeveordnung Berlin am Donnerstag für ein Treffen mit der EU-Kommission erarbeitet hatte. Eine offizielle Kommunikation mit den für Landwirtschaft und Umwelt zuständigen Ressorts in Hannover habe es nicht gegeben, sagten Ministeriumssprecherinnen. Die Bewertung des Agrarministeriums für die bislang bekannten Regelungen fiel dementsprechend „zwiespältig“ aus. In Niedersachsen drohen mehr als einem Drittel der Landesfläche drastisch verschärfte Düngeregeln. Dies werde die Landwirte „vor große Herausforderungen stellen“, sagte die Sprecherin.