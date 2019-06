"Rosinenbomber" überfliegen den Segelflugplatz auf der Großen Höhe in Ganderkesee. Foto: Jochen Klein/ Möwenblick.de

Ganderkesee/Delmenhorst. Eine kleine Luftflotte betagter "Rosinenbomber" ist am Donnerstag in Erbenheim bei Wiesbaden zu mehreren Zielorten in Norddeutschland gestartet. Bei bestem Flugwetter wurden mehrere der fliegenden Oldtimer gegen Mittag auch über Ganderkesee und Delmenhorst gesichtet.