Eine Historische Douglas DC-3 auch bekannt als "Rosinenbomber" landet auf dem Gelände des Fliegerhorstes Faßberg der Bundeswehr. In Gedenken an die Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren wurden Flugzeuge vom Typ DC-3, auch "Rosinenbomber" genannt, aus verschiedenen Ländern eingeflogen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Faßberg. Eine kleine Luftflotte betagter "Rosinenbomber" ist am Donnerstag in Erbenheim bei Wiesbaden zu mehreren Zielorten in Norddeutschland gestartet. Bei bestem Flugwetter wurden mehrere der fliegenden Oldtimer gegen Mittag über Hannover und auch Hamburg gesichtet.