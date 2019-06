Hannover. Niedersachsens Stahlindustrie kann nach Ansicht von Wirtschaftsminister Althusmann mit emissionsarmen Produkten punkten.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hofft auf eine massive Förderung der EU für „grünen Stahl“. Für den Automobilstandort Niedersachsen habe der fast ohne CO 2 -Emissionen produzierte Stahl von großem Interesse, sagte der Minister am Dienstag in Hannover. Volkswagen-Chef Herbert Diess will die Ökobilanz in der Autoproduktion in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig verbessern – eine klimaschonende Stahlherstellung würde den VW-Oberen da sehr entgegen kommen. In der vergangenen Woche hatte Althusmann Gespräche zu einer möglichen Förderung bei der EU-Kommission in Brüssel. Dabei ging es aber nicht um die Bemühungen in Georgsmarienhütte, sondern um die Salzgitter AG. Bei den Treffen habe es ein „spürbares Interesse“ der EU an dem Projekt „Salcos“ gegeben.

Salzgitter möchte mit Salcos die Stahlherstellung von Koks zuerst auf Erdgas und später auf Wasserstoff umstellen. Damit soll auf Dauer ein Großteil der aktuell jährlich anfallenden etwa acht Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden. Allerdings hält Salzgitter das Dekarbonisierungsprojekt derzeit für technisch noch nicht ausgereift und hält öffentliche Förderungen im dreistelligen Millionenbereich für nötig.

Der politische Druck auf die energieintensive Stahlindustrie ist auf jeden Fall spürbar: Erst kürzlich forderte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) die Branche gegenüber unserer Redaktion auf, „grüner“ zu werden.