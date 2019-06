Hannover. Ein Abbau von Bürokratie soll Niedersachsens Unternehmen nach Ansicht von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) entlasten.

Zu den Vorschlägen, die er am Dienstag in Hannover präsentierte, gehören zeitliche Höchstgrenzen bei Baugenehmigungen und eine Digitalisierung der Bauordnungsämter. Falls Anträge nicht nach einer bestimmten Frist entschieden sind, sollen sie künftig als genehmigt gelten. „Gerade Niedersachsen hat die komplizierteste Bauordnung", sagte der Minister und betonte: „Das kann so nicht bleiben."

Die von ihm vorgeschlagene unabhängige Clearingstelle soll möglichst schon ab dem Herbst ressortübergreifend tätig werden. „Wir gehen da sogar ein wenig über die Koalitionsvereinbarungen hinaus", so Althusmann. Unklar sei noch innerhalb der Regierungskoalition, ob für die Einsetzung des Ausschusses zunächst ein Kabinettsbeschluss der rot-schwarzen Landesregierung nötig ist. Die Stelle soll auch Verbände und Vereine einbinden. Ziel sind beschleunigte Verfahren und die Streichung veralteter Regelungen.

Kritik kam von den oppositionellen Grünen, die Althusmanns Vorstoß einen „Papiertiger" nannten. Er sei offenbar nicht mal mit dem zuständigen Bauministerium abgestimmt. „Wichtiger wäre, endlich gemeinsam überflüssige Bürokratie abzubauen; aber dies scheitert häufig an Ressortegoismen in der Groko", rügte der Landtagsabgeordnete Christian Meyer (Grüne).