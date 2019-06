Hannover. Ob Sonderprämie oder Weihnachtsgeld – die Fraktionen von SPD und CDU in Niedersachsen denken über eine Rückkehr zu einem Beamtenbonus nach. Finanzminister Hilbers soll das bezahlen – und fordert Vorschläge zur Gegenfinanzierung ein.

Herr Hilbers, die Fraktionen von SPD und CDU haben sich für eine Rückkehr zum Weihnachtsgeld ausgesprochen. Sie haben immer wieder betont, dass die Spielräume enger werden. Hören die Regierungsfraktionen nicht mehr auf Sie?

Ich habe immer hervorgehoben, dass die Steuerschätzung und die allgemeine Einnahmeentwicklung keinen Spielraum für Sonderzahlungen bieten. Für die Jahre 2020 bis 2023 müssen wir mit 844 Millionen Euro weniger auskommen, als angenommen. Das ist schon eine spürbare Belastung für die kommenden Jahre. Ich bin nicht per se gegen Sonderzahlungen für Beamtinnen und Beamte, die ohne Zweifel einen guten Job machen und Wertschätzung auch über die Besoldung erfahren sollen. Ich habe allerdings stets betont, dass zusätzliche Ausgabenwünsche – für welchen Zweck auch immer – gegenfinanziert werden müssen. Das wissen auch die Regierungsfraktionen. Ich werde auch weiterhin dafür plädieren, dass wir nur das in den Haushalt aufnehmen, was wir auch dauerhaft finanzieren können.

Was heißt die Entscheidung für die Haushaltsklausur Ende des Monats? Kommt 2020 nun ein Weihnachtsgeld?

Die regierungstragenden Fraktionen haben ihren grundsätzlichen Willen bekundet, den niedersächsischen Beamtinnen und Beamten eine jährliche Sonderzahlung zukommen zu lassen. Die Landesregierung wird dies im Rahmen ihrer Haushaltsklausur sicherlich auch zu berücksichtigen wissen. Das gilt auch für die Gegenfinanzierung. Noch gibt es aber bei den Fraktionen unterschiedliche Vorstellungen über die konkrete Ausgestaltung einer Sonderzahlung. Dies wird in den nächsten Wochen zwischen den Regierungsfraktionen und der Landesregierung zu konkretisieren sein. Am Ende entscheidet der Gesetzgeber, also die Abgeordneten.

Kann der Haushalt 2020 angesichts der greifenden Schuldenbremse einen solchen zusätzlichen Schluck aus der Pulle vertragen?

Aufgrund der zurückgehenden Einnahmeerwartungen bedarf es einer soliden Gegenfinanzierung. Es muss also an anderer Stelle erwirtschaftet werden.

Anzeige Anzeige

Wie könnte eine Gegenfinanzierung aussehen?

Da erwarte ich Vorschläge der Regierungsfraktionen. Die CDU hat beschlossen, durch entsprechende Einsparauflagen in den Einzelhaushalten die Mittel zu erwirtschaften. Darüber bin ich froh.

Bedeutet eine Weihnachtsprämie für Beamte auch eine für Angestellte?

Angestellte erhalten bereits eine Jahressonderzahlung. Hierfür ist aber nicht der Gesetzgeber, sondern sind die Tarifparteien zuständig. Diese ist nach Zugehörigkeit zur Entgeltgruppe prozentual gestaffelt und reicht von 35 Prozent bis 95 Prozent eines Monatsgehalts.

Kommen Sie angesichts des Fachkräftemangels überhaupt um massive Solderhöhungen für Landesbedienstete herum?

Eine attraktive Besoldung ist sicherlich ein Kriterium, um für sich als Arbeitgeber zu werben. Daher hat die Landesregierung auch beschlossen, den jüngsten Tarifabschluss auch auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Bis 2021 steigen die Bezüge damit insgesamt um rund 7,8 Prozent an. Neben einer angemessenen Besoldung sind aber auch noch andere Kriterien ausschlaggebend. So zum Beispiel eine gute Vereinbarung von Familie und Beruf und der Beamtenstatus. Auch hier kann das Land als Arbeitgeber überzeugen.

Die CDU-Fraktion fordert einen Personalabbau, um die Zusatzvergütung zu stemmen. Wie viele Stellen müssten aus Ihrer Sicht wegfallen, um das CDU-Modell zu bezahlen?

Neben einem Stellenabbau könnten ja auch noch andere Finanzierungsvorschläge greifen. Bevor wir also über konkrete Zahlen sprechen, halte es für ratsam, dass wir jetzt erstmal abwarten, wie am Ende eine Einigung konkret aussieht.

Glauben Sie, dass die gerade eingesetzte Regierungskommission diese Stelleneinsparung liefern kann?

Aufgabe der von der Landesregierung eingesetzten Kommission ist zu prüfen, ob die Landesverwaltung zukunftsfest aufgestellt und die Leistungsfähigkeit dauerhaft gesichert ist. Dabei stehen die Organisation und Verfahrensabläufe im Fokus der Betrachtung, insbesondere auch die Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben. Das Ziel soll eine leistungsfähige und bürgerfreundliche Landesverwaltung sein. Die Aufgabe der Kommission umfasst somit weit mehr, als mögliche Stelleneinsparungen zu liefern.