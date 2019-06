Nordhorn. Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Bentheim hat Mittwochvormittag bei einem 18-Jährigen zwei Beutel mit Rauschgift beschlagnahmt. Der junge Mann wollte 340 Gramm Marihuana über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln.

Wie es in der Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim heißt, war der 18-Jährige mit seinem Auto aus den Niederlanden kommend über die B213 in Richtung Nordhorn unterwegs. Die GPT-Beamten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den Fahrer.

340 Gramm Marihuana

Hierbei fiel ihnen auf, dass der junge Mann sichtlich nervös war. Auf Nachfrage gab er zu, dass sich Betäubungsmittel in seinem Besitz befinden. Er überreichte den Beamten einen Rucksack, in dem sich ein Beutel mit 280 Gramm und ein weiterer Beutel mit 60 Gramm Marihuana befanden. Die Drogen mit einem "Straßenverkaufswert" von rund 4300 Euro wurden beschlagnahmt.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wird sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.