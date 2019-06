Cloppenburg. Nach der Serie von Bränden im Stadtgebiet von Cloppenburg haben zwei Versicherungen eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei Cloppenburg/Vechta gehen in allen Fällen in den vergangenen Wochen von Brandstiftung aus und ermitteln fieberhaft.

Wie berichtet, haben sich die Brände im Stadtgebiet Cloppenburg in der Nacht zum 15. Mai und am 2. Juni 2019 ereignet.Betroffen waren unter anderem Mülltonnen, Container, Unterstände sowie Scheunen oder Stallungen. Teilweise grenzten die brennenden Objekte an Wohnhäuser. Nur dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren sei es zu verdanken, dass es bisher keine Verletzten oder größere Sachschäden gab, teilte die Polizei mit. Ein Übergreifen auf Wohnhäuser konnte verhindert werden.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass bei allen Fällen Brandstiftung die Ursache war. Parallel zu den Ermittlungen der Polizei loben zwei für die Schadensregulierung zuständige Versicherungen eine Belohnung in Höhe von zusammen 3000 Euro aus.

Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu Aufklärung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cloppenburg, Telefon 04471/1860-0, zu wenden.