Bad Münder. Das Verhältnis zwischen dem türkisch-deutschen Islamverband Ditib und der Landesregierung ist mehr als abgekühlt – wie verläuft einer der seltenen Abende, an denen im öffentlichen Rahmen Landespolitik und Religionsvertreter aufeinandertreffen? Ein Besuch vor Ort.

Dunkle Regenwolken hängen tief überm Weserbergland, als rund 300 geladene Gäste an einer Halle am Rande eines Wohngebietes der kleinen Stadt Bad Münder, gut eine halbe Autostunde von Hannover entfernt, eintreffen. Die Bar, das Podest vorne und die moderne Lichttechnik sind eigentlich auf große Hochzeiten ausgelegt. An diesem Montagabend feiert hier der niedersächsische, türkisch-deutsche Islamverband Ditib sein Fastenbrechen. Zum Essen nach Sonnenuntergang am Ende des Ramadans sind Vertreter der rund 80 Mitgliedsgemeinden, Politiker und Repräsentanten gekommen. Wie bei jeder der großen Religionsgemeinschaften erinnert die Veranstaltung an ein Klassentreffen – viele der Gäste kennen sich seit Jahren, begrüßen sich herzlich, tauschen sich aus.

Eiszeit zwischen Ditib und Landesregierung

Spannend ist an diesem Abend die Frage: Wird Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kommen? Zwei Wochen zuvor hatte Weil das Fastenbrechen der Schura, des zweiten großen Islamverbandes, besucht und trotz angespannter Beziehungen eine Rede gehalten.

Zwischen Ditib und Landesregierung herrscht aktuell Eiszeit. In diesem Jahr hatte das Land die Zusammenarbeit mit dem Verband in der Gefängnisseelsorge aufgekündigt. Es gab Streit beim Islamunterricht. Und immer noch wirkt nach, dass Ende vergangenen Jahres der damalige Ditib-Vorstand unter Führung von Yilmaz Kilic erklärt hatte, er trete von allen Ämtern zurück, weil er sich die Einmischung und Gängelung durch den Ditib-Bundesverband und damit die Türkei nicht mehr gefallen lassen wolle. Der Ministerpräsident hatte dazu erklärt, er empfinde die Entwicklungen bei Ditib als einen echten Rückschlag.

Am Ende kommt Weil nicht. Der Ministerpräsident habe schon am Freitag abgesagt, erklären die Organisatoren.

An Zusammenarbeit weiterhin interessiert

Dafür sprechen an diesem Abend zwei Vertreter des türkischen Konsulates in Hannover – auf Türkisch. In der Rede des Religionsattachés Hüseyin Köftürcü sind häufig die Worte Ramadan, Gott und Fastenbrechen zu hören – eine Art Predigt, bestätigen anschließend Gäste, die Türkisch sprechen. Eher allgemeiner Natur waren demnach die Grußworte von Generalkonsulin Banu Malaman. Neben dem Schuravorsitzenden Recep Bilgen sitzen beide am Tisch des neuen Ditib-Vorsitzenden Ali Ünlü. (Weiterlesen: Geht es bergauf zwischen Politik und Muslimen in Niedersachsen?)

Der betont in seiner auf Deutsch gehaltenen Rede, die Muslime Niedersachsens fühlten sich als „gleichberechtigter Teil der Gesellschaft“. Die Zugehörigkeit dürfe sich jedoch nicht in Lippenbekenntnissen erschöpfen, sagt Ünlü und spielt damit etwa auf den Staatsvertrag zwischen Land und Muslimen an, der in weite Ferne gerückt ist. Dennoch bekräftigt Ünlü: „Wir sind weiterhin an konstruktiver, vertrauensvoller Zusammenarbeit interessiert.“

Gerichtet sind diese Worte an die Landespolitik, doch nicht ein Vertreter der Regierung sitzt im Publikum. Dafür Lokalpolitiker und zwei Landtagsabgeordnete der Grünen, die Dialogbeauftragte der Polizei Osnabrück, Vertreter der evangelischen Landeskirche und der Humanisten.

Satzungsänderung soll kommen

Am Rande der Veranstaltung bestätigt der Ditib-Vorsitzende, dass sein Verband dem Wunsch der Landesregierung nach einer Satzungsänderung nachkommen wolle. Das Ziel: Kein verbriefter Einfluss mehr durch den Bundesverband und damit die türkische Regierung. „Die Dinge, die von uns verlangt werden, haben wir auf den Weg gebracht“, sagt Ünlü. „Dann will ich aber auch Taten sehen“, fügt er hinzu und meint damit Vereinbarungen mit dem Land und finanzielle Förderung. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, wie es zwischen Muslimen und Landespolitik weitergeht - und wie wahrscheinlich ein Besuch des Ministerpräsidenten im nächsten Jahr sein wird.