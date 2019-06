Schüttorf. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden immer wieder Geldautomaten gesprengt. Allein im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück waren es 2018 insgesamt 14 Stück. Jetzt stehen seit Montag drei mutmaßliche Gangster der sogenannten «Audi-Bande» in Düsseldorf vor dem Landgericht.

Der Hauptangeklagte soll an der Sprengung von sieben Geldautomaten beteiligt gewesen sein, die beiden anderen an je einer der Explosionen. Die 26, 28 und 31 Jahre alten Angeklagten sind Niederländer aus Utrecht. Zwei von ihnen haben auch die marokkanische Staatsangehörigkeit. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl und das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen vorgeworfen. (Weiterlesen: Zahl der Sprengungen 2018 laut LKA in Niedersachsen verdoppelt)

Sprengung auch in Schüttorf

Die Anklage wirft ihnen Sprengungen in Castrop-Rauxel, Essen, Mönchengladbach, Ratingen und Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen sowie in Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Schüttorf in Niedersachsen vor. Dabei haben die Gangster laut Anklage insgesamt mehr als 600.000 Euro erbeutet und mehr als 100.000 Euro Sachschaden angerichtet. Wie der Anklageschrift weiter zu entnehmen ist, sollen die Angeklagten in zuvor angemieteten Garagen ihr Equipment versteckt haben und für die Fahrt zum Tatort gestohlene, hoch motorisierte Autos der Marke Audi genutzt haben. Die Angeklagten würden vor allem durch DNA-Spuren belastet, sagte der Staatsanwalt am Rande des Verfahrens.

Dass hochmotorisierte Fahrzeuge vor oder nach Bankautomatensprengungen zum Einsatz kommen – auch in dieser Region nicht ungewöhnlich. Die PS starken Limousinen haben ihnen den Spitznamen „Audi-Bande“ eingebracht. Dabei kam es auch zu schlimmen Unfällen, wie Anfang 2016 im emsländischen Meppen, bei dem ein Täter starb und zwei weitere schwer verletzt wurden. Die Männer stammten ebenfalls aus Utrecht. (Weiterlesen: Geldautomat gesprengt – Mutmaßlicher Täter stirbt bei Unfall)

Das LKA geht davon aus, dass neben örtlichen Tätern, Nachahmern und osteuropäischen Gruppen die meisten Täter aus dem Nachbarland kommen, hieß es Ende vergangenen Jahres in einem Gespräch mit dieser Redaktion. Dabei handelt es sich nach den Erkenntnissen der Ermittler häufig um Personen, die selbst oder deren Eltern aus Nordafrika stammen. Auch Personen anderer Ethnien seien verdächtig, außerdem handele es sich bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Verdächtigen um niederländische Staatsangehörige ohne Migrationshintergrund. Nicht immer sind sie erfolgreich. Während 2017 bei 23 Versuchen lediglich elf Automaten erfolgreich gesprengt wurden, waren es 2018 bei 51 Anläufen nur 17 Stück.



Täter mit nordafrikanischen Wurzeln

Die Tätergruppierungen aus den Niederlanden umfassen nach Einschätzung von Experten nicht mehr nur 250 Personen wie noch vor zwei Jahren, als ein Geldautomat nach dem nächsten in der Region gesprengt wurde, sondern mittlerweile mehr als 350 Personen, „die in wechselseitiger Zusammensetzung und arbeitsteilig unter hoher Abschottung agieren", heißt es seitens der Behörde, die bereits im Dezember 2015 eine 15-köpfige Sonderkommission eingerichtet hat.



Mehrjährige Haftstrafe?

Zu dieser Gruppierung könnten auch die jetzt Angeklagten gehören. Zu den Tatvorwürfen äußerten sich die Männer am Montag nicht, dafür ergriffen jedoch die Verteidiger das Wort: Gleich nach Verlesung der Anklage baten diese um ein Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen. Dabei geht es darum, ob der für mehrere Monate mit 35 Verhandlungstagen geplante Prozess abgekürzt werden kann. Es ist nicht der erste Prozess dieser Art. Bereits in der Vergangenheit wurden allerhand Tatverdächtige gefasst. Einige Strafverfahren sind bereits abgeschlossen, die Täter wurden zu mehreren Jahren Haft verurteilt. (Weiterlesen: Vier Jahre Haft für Geldautomaten-Sprenger von Meppen)



Anzeige Anzeige