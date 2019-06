Schüttorf. Großkontrolle in Schüttorf: Am Wochenende sind an der Diskothek Index 300 Fahrzeuge und deren Insassen von der Polizei kontrolliert worden. Das Ergebnis: Zahlreiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilt, fand die Großkontrolle in der Nacht zu Sonntag statt, anlässlich der traditionellen Beachparty im Index. Zu dieser kommen jährlich etwa 10.000 jungen Menschen nach Schüttorf.

36 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr wurden an vier Kontrollstellen etwa 300 Autos und deren Insassen kontrolliert. Die 50 eingesetzten Polizisten leiteten dabei 36 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Unter den Polizisten war auch Polizeidirektorin Nicola Simon, Leiterin der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim. Hinzu kamen Diensthundeführer aus Osnabrück, zwei Beamte aus den Niederlanden und ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei Osnabrück.

Großkontrollen nehmen zu

"Ich möchte mich ausdrücklich für die hochprofessionelle Vorbereitung der Kontrolle und die äußerst engagierte Arbeit der Kolleginnen und Kollegen bedanken", so die Polizeichefin. Laut Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion, sollen Großkontrollen – wie jetzt am Index – künftig vermehrt stattfinden. Die Polizei wolle damit Präsenz zeigen – nicht nur vor Diskotheken sondern auch bei anderen Großveranstaltungen. (Weiterlesen: Was dürfen Türsteher – und was nicht?)



Nicht immer friedlich an Diskothek

Dass es an Diskotheken nicht immer friedlich zugeht, hat auch ein Vorfall aus dem Jahr 2017 gezeigt. Damals war es am Index in Schüttorf innerhalb eines halben Jahres zu 28 Körperverletzungen zwischen Gästen ist es im und in der Nähe des Index gekommen. Vorwiegend waren dabei größere Personengruppen involviert gewesen, hieß es damals seitens der Polizei. Hinzu kamen sechs Körperverletzungen, die von Gästen gegenüber dem Securitypersonal ausgegangen waren. Sechs Anzeigen wurden von Besuchern der Diskothek gestellt, weil sie laut ihrer Aussage von den Sicherheitskräften verletzt wurden. (Weiterlesen: Schockierendes Video: Schlägerei vor Disco Index wirft Fragen auf)