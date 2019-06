Nordhorn. Die Polizei hat am frühen Samstagabend zwei Männer gestoppt, die Drogen aus den Niederlanden nach Nordhorn schmuggeln wollten. Von der Polizeikontrolle war ein Lingener offenbar nicht begeistert und flüchtete in ein Getreidefeld.

Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte der Autobahnpolizei Lingen am Samstagabend an der Denekamper Straße in Nordhorn auf die zwei Männer aufmerksam geworden. Die beiden 23- und 29-jährigen Fußgänger aus Lingen und Nordhorn waren soeben von den Niederlanden aus über die Grenze gekommen.

Flucht ins Getreidefeld

Die Polizisten kontrollierten die Männer und fanden bei dem 23-Jährigen etwa 50 Gramm Amphetamin und 60 Ecstasytabletten und 17 Gramm Marihuana. Der Lingener fand die Kontrolle offenbar gar nicht gut, widersetzte sich den Polizisten und flüchtete anschließend. Er konnte allerdings wenig später in einem nahegelegenen Getreidefeld festgenommen werden.

In die JVA gebracht

Laut Polizei wird nun gegen beide Männer ermittelt. Der 23-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert. Ob der 29-Jährige auch etwas mit dem Drogenschmuggel zu tun hatte, ist aktuell unklar.