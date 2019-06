Foto: imago images/Martin Wagner

Hannover. Mitten in der Großstadt suchen die niedersächsischen Milchbauern in diesem Jahr den Kontakt zu den Verbrauchern: Am Internationalen Tag der Milch lädt die Landesvereinigung der Milchwirtschaft am Samstag auf den Opernplatz in Hannover zum "Milcherlebnistag" und will über die Situation der Branche informieren.