Hannover. Die Niedersachsen sind mit der Demokratie und ihren Institutionen weitgehend zufrieden. Gleichzeitig beklagen viele Ungerechtigkeiten und glauben an Verschwörungen.

Die Niedersachsen sind politisch aktiv und haben großes Vertrauen in ihre Institutionen. Das ist das Ergebnis des ersten Niedersächsischen Demokratie-Monitors (NDM). welches das Göttinger Institut für Demokratieforschung am Mittwoch in Hannover vorstellte. Gleichzeitig benennen viele für die Studie Befragte deutliche Defizite der Demokratie oder glauben an Verschwörungen. Hier die wichtigsten Punkte:

Was soll die Studie? Bisher gibt es kein westdeutsches Bundesland, in dem die Demokratie- und Gesellschaftsvorstellungen der Bevölkerung regelmäßig untersucht werden. Das soll sich mit dieser repräsentativen Befragung ändern. Dazu wurden Ende vergangenen Jahres 1001 Niedersachsen von Forsa befragt.

Wie politisch sind die Niedersachsen? Ziemlich. Mehr als die Hälfte geben an, politisch sehr stark oder stark interessiert zu sein, nur 11 Prozent wenig oder gar nicht. Mehr als jeder zweite Befragte ist in einem Verein, jeder Vierte in einer Gewerkschaft oder einer anderen beruflichen Interessenvertretung.

Wie zufrieden sind die Niedersachsen mit der Politik? Durchwachsen. Zwar ist das Vertrauen in staatliche Institutionen wie Polizei oder Gerichte hoch. Und auch die Landesregierung in Hannover schneidet mit mehr als 60 Prozent Vertrauen weit besser ab als die befragten ostdeutschen Länder. Gleichwohl gibt es deutliche Probleme: 42 Prozent der Befragten gaben an, dass Politik die Probleme ignoriert, immerhin 22 Prozent sprechen ihr Problemlösungskompetenz ab.

Wo hakt es? Als drängendste Probleme wurden soziale Gerechtigkeit (42 Prozent), Migration (29 Prozent), Umweltschutz und Klimawandel (18 Prozent) und gesellschaftlicher Zusammenhalt (16 Prozent) genannt. 27 Prozent der Befragten gaben an, dass es in Deutschland ungerecht zugeht. Auch die Zufriedenheit mit dem Zustand der Demokratie ist gering: Nur 45 Prozent der Befragten waren zufrieden, 40 Prozent sprachen von „teils/teils“, 15 Prozent waren unzufrieden. Insbesondere Menschen zwischen 25 und 65 Jahren gaben sich unzufrieden, während bei jungen und alten Befragten die Zustimmung höher ist. Vor allem AfD-Anhänger (58 Prozent) haderten mit dem Zustand der Demokratie. Vielen Befragten ist die Demokratie bei Entscheidungen zu langsam.

Glauben die Niedersachsen an Verschwörungen? Viele zumindest. Jeder Vierte glaubt, dass die Behörden die Bevölkerung überwachsen, drei von zehn Befragten hielten voneinander unabhängige Ereignisse für Folgen geheimer Aktivitäten. Und 43 Prozent glauben, dass Geheimorganisationen einen großen Einfluss auf die Politik haben.

Anzeige Anzeige

Welchen Medien vertrauen die Niedersachsen? Der Umfrage nach den klassischen: Vorne liegen öffentlich-rechtliche Sender (57 Prozent), Zeitungen (53 Prozent), die laut NDM auch von einer breiten Mehrheit der Befragten als Informationsquelle für Politik genutzt werden. Vor allem politische Interessierte lasen demnach täglich Zeitung. Verheerend waren die Zahlen für die so genannten sozialen Medien: Etwa ein Viertel der Befragten nutzte demnach fast ausschließlich das Netz. Den Online-Informationen vertraut demnach fast niemand (4 Prozent), dagegen ist starkes Misstrauen (46 Prozent) vorherrschend.

Wünschen sich die Niedersachsen autoritäre Führung? Laut Studie wünschen sich 61 Prozent der Niedersachsen eine starke Führung, an deren Vorgaben sich alle halten sollen. Immerhin 57 Prozent wünschen sich im Sinne von Recht und Ordnung ein härteres Vorgehen gegen Außenseiter und Unruhestifter“. Das sind deutlich niedrigere Zustimmungswerte als bei ähnlichen Fragen in Sachsen und Thüringen. Eine Sehnsucht der Niedersachsen nach weniger demokratischer Selbstorganisation wollen die Göttinger Forscher aber nicht daraus ableiten.

Was verwundert? Es sind vor allem scheinbare Widersprüche. So fordern insbesondere die Befragten, die Politik als unfähig verdammten, konkreteres Eingreifen von Politik in ihr Leben. Auch die Gleichzeitigkeit von Vertrauen in Politik und staatliche Institutionen mit Verschwörungstheorien und Unzufriedenheit mit der Demokratie ist für die Forscher ein Rätsel.

Wie geht es weiter? Die Göttinger wollen nun mit einer qualitativen Analyse herausfinden, wie sich die möglichen Widersprüche erklären lassen. Vor allem wollen sie klären, was genau sich die Niedersachsen unter Demokratie und einer „starken Führung“ vorstellen.

Kann man die Studie lesen? Ja, es gibt sie hier als pdf-Dokument: https://www.fodex-online.de/publikationen/niedersaechsischer-demokratie-monitor-2019