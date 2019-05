Hannover. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies zeigt sich von einem Besuch im finnischen Atomendlager beeindruckt. Eine Vorfestlegung auf Granit als Lagerstätte sei dies aber nicht, betont er.

In Sachen Atomendlager ist Finnland Deutschland um Jahrzehnte voraus: Während die Standortsuche hierzulande erst anfängt, steht die Anlage im finnischen Olkiluoto längst – 2023 soll die Einlagerung beginnen. Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies hat die Anlage am Dienstag gemeinsam mit Landtagsabgeordneten besucht – und meint, dass Deutschland von ihr lernen kann.

Den Finnen sei es mi einem transparenten Verfahren gelungen, in kurzer Zeit einen allgemein anerkannten Platz zu finden, schwärmte Lies am Mittwoch in Hannover. „Wo bei uns in der Vergangenheit viel Vertrauen verspielt wurde, gibt es in Finnland offenbar eine große gesellschaftliche Akzeptanz für staatliches Handeln“, sagte er. Zudem flössen neue wissenschaftliche Erkenntnisse in Finnland noch während des Baus in die Anlage ein.

Vorauswahl 2020 erwartet

Mit dem verspielten Vertrauen meint Lies die 1977 gefallene und mittlerweile zurückgenommene Entscheidung für den Salzstock Gorleben als deutsches Endlager. Seit 2017 sucht die Bundesgesellschaft für Endlagerung nun einen neuen Standort. Dabei gilt das Prinzip der „weißen Landkarte“ – offiziell ist zunächst ganz Deutschland (und selbst Gorleben) denkbar. 2020 soll eine Liste mit möglichen Regionen präsentiert werden, 2031 nach weiteren Erkundungen eine Standortentscheidung fallen. Herausfallen dürften 2020 bereits Regionen, die sich in globalen Kalt- und Warmzeiten stark verändern, womit küstennahe Gebiete wohl verschont bleiben dürften. Auch erdbebengefährdete Standorte sollen gestrichen werden.

In Niedersachsen gibt es alle möglichen Wirtsgesteine

Umstritten ist das Wirtsgestein: Als denkbar gelten drei Varianten: Erstens Salzformationen wie in Gorleben oder der Asse. Solche gibt es unter anderem auch im emsländischen Wahn oder im Bereich Bad Zwischenahn. Zweitens Tongesteine, wie sie von der süddeutschen Schwäbischen Alb bekannt sind, die aber wahrscheinlich auch unter weiten Teilen Niedersachsens und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen liegen. Die Schweiz und Frankreich setzen bei ihrer Lagersuche auf Ton. Drittens Kristallin wie in Olkiluoto. Das kommt zwar auch im Harz, aber vor allem in Bayern und Sachsen vor. Beide Länder lehnen ein Endlager bei sich aber grundsätzlich ab, Bayern hat das Nein sogar im Koalitionsvertrag besiegelt.

Die Lies-Reise wurde in der Szene als Plädoyer für Granit verstanden, was der Minister aber mit Blick auf einen geplanten Besuch bei einer Testanlage in Tonformationen im französischen Bure zurückweist: Für eine Festlegung auf ein Wirtsgestein sei es zu früh, zudem sei eine „nur geologische Betrachtung zu wenig“, betonte Lies. Bei einem Lager, was etwa eine Million Jahre halten soll, gehe es vor allem um die Sicherheit.

Grüne sehen Probleme in Finnland

Bei den mitgereisten Parlamentariern stieß die Reise auf ein unterschiedliches Echo: Die Groko-Vertreter Marcus Bosse (SPD) und Martin Bäumer (CDU) lobten den „transparenten“ Suchprozess. Bäumer appellierte, in Deutschland müsse auch die Bevölkerung mitgenommen werden. „Wir erwarten von allen Beteiligten den festen Willen, ein Endlager in Deutschland zu finden. Dafür ist unsere Generation verantwortlich und darf diese Aufgabe nicht unbearbeitet weiterreichen“, sagte er.

Die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte sieht das finnische Projekt kritisch. Die positive Darstellung durch den Betreiber dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, „dass es auch in Finnland erhebliche Probleme mit Wasserzuläufen und Korrosion der Behälter gibt. Derzeit laufen laut Betreiberfirma 35 Liter in der Minute in das Bergwerk, was über 50 000 Litern am Tag entspricht, die später einmal als Transportmedium die Radioaktivität an die Oberfläche befördern könnten“, sagte sie. In Finnland fehle eine kritische Öffentlichkeit, die auf solche Probleme hinweise.