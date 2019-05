Hannover/Bremen. "Vatertag" ist Ausflugstag - leider oft mit vielen Betrunkenen, die Streit suchen oder in den Notaufnahmen landen. Die Polizei warnt im Vorfeld: Wer es allzu doll treibt, bekommt Ärger mit dem Gesetz.

Mit Blick auf den Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag bereiten sich viele Polizeidienststellen im Land auf Einsätze wegen alkoholisierter Ausflügler vor. "Polizei und Rettungsdienste befinden sich am Vatertag im Dauereinsatz, weil Massen von jungen Menschen von morgens bis abends exzessive Trinkgelage veranstalten", heißt es dazu aus dem Landeskriminalamt in Hannover. Die Polizei in Bremen will am Donnerstag vor allem auf betrunkene Radfahrer achten, hat aber auch alkoholisierte Menschen auf dem Wasser im Visier. Sie warnt: "Kein Alkohol am Ruder".

In der Region um Delmenhorst, dem Kreis Oldenburg und der Wesermarsch warnt die Polizei: Aggressiven Besuchern von Festveranstaltungen werde vehement entgegengetreten. Pöbeleien und Schlägereien sollen von Beginn an unterbunden werden. Einen besonderen Schwerpunkt hat der Jugendschutz, für den auch Mitarbeiter der Gemeinden und Kreise an Kontrollen mitmachen sollen. Auch das Landeskriminalamt warnt, dass viele Jugendliche am Vatertag beim Alkoholkonsum ihre Grenzen vergessen: An diesem Tag werden bis zu 180 Prozent mehr Jugendliche in die Notaufnahmen gebracht als im Jahresschnitt.



Auch die Beamten der Inspektion Aurich/Wittmund rechnen für den Donnerstag mit einem erhöhten Einsatzgeschehen. "Wir haben eine Vielzahl von Veranstaltungen", sagte eine Sprecherin.

"Maßhalten statt Maß halten", fordert die Polizei in Lüneburg die Bürger auf. Wer sturzbetrunken im Graben liege, schädige nicht nur seine Gesundheit, sondern werde auch selber schnell zum Gespött. Für den Feiertag befürchten die Beamten wieder zahlreiche Gewalttaten und Alkoholmissbrauch. Vor allem auf die beliebten Ausflugsziele der "Vatertägler" wollen die Beamten in der Region um Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen ein Auge haben.

Der Kreis Lüneburg setzt am Donnerstag auf zwei Landschaftswarten, die in den Naturschutzgebieten des Kreises darauf achten sollen, dass empfindliche Tiere nicht durch laute und betrunkene Ausflügler gestört werden. Unter anderem ist es verboten, dort mit dem Kanu in Böschungen zu fahren, laut Musik zu hören oder "inoffizielle" Badestellen zu nutzen. Auch von Booten aus ins Wasser geworfene Zigarettenkippen gehen gar nicht - die in den Fluppen enthaltenen Chemikalien seien eine große Gefahr für Fische und andere Organismen.