Vechta. Zwei Moorbrände hat die Feuerwehr Vechta innerhalb weniger Stunden verhindert.

In der Nacht zum Sonntag habe die Feuerwehr in der Nähe der Kreisgrenze zwischen Vechta und Diepholz einen Böschungsbrand im Moorbereich auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern gelöscht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Da das Feuer unter einem Hochsitz ausgebrochen sei, bestehe der Verdacht auf Brandstiftung.

Als die Feuerwehr am Morgen auf Kontrollfahrt ging, wurde ein frisches Glutnest an einer Schutzhütte rund 500 Meter entfernt vom Moor gefunden. Auch an dieser Stelle gebe es den Verdacht auf Brandstiftung. Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.



